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Блогерша написала о страхе погибнуть в ДТП и ее авто протаранил грузовик

Блогерша написала о страхе погибнуть в ДТП и ее авто протаранил грузовик

Rakiya Muhammad/AP/TASS Популярная фуд-блогер Эстер Мейнзиде написала подписчикам, что боится попасть в смертельное ДТП, а через месяц сама стала его жертвой в Нигерии.

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