Джеймсу Белуши исполнилось 70 лет

Сегодня, 15 июня, исполнилось 70 лет младшему брату Джона Белуши, гражданину Албании, популярному американскому продюсеру, сценаристу, режиссеру, певцу, музыканту, композитору, комику и актеру Джеймсу Белуши.
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