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The Eurasia Daily news agency

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The Guardian: This ugly Trump offends our Kiev baby

The Guardian: This ugly Trump offends our Kiev baby

The British The Guardian does not spare colors in describing the situation that has developed as a result of the actions of US President Donald Trump regarding Ukraine.

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