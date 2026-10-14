The British The Guardian does not spare colors in describing the situation that has developed as a result of the actions of US President Donald Trump regarding Ukraine.
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