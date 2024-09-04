Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин помог решить проблему с переводом на встрече с зампредом КНР

Путин помог решить проблему с переводом на встрече с зампредом КНР

Российский президент Владимир Путин помог решить проблему с неработающим устройством синхронного перевода у заместителя председателя КНР Хань Чжэня, с которым у него проходили переговоры на полях ВЭФ-2024 во Владивостоке.

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