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Первый в ЮФО малотоннажный комплекс по сжижению газа вводят под Волгоградом

Первый в ЮФО малотоннажный комплекс по сжижению газа вводят под Волгоградом

Предприятие будет выпускать 1500 кг сжиженного природного газа в час или 12600 тонн в год.фото: Администрация Волгоградской области--> Под Волгоградом готов к приему газа первый в Южном Федеральном округе малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа.

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