Первый в ЮФО малотоннажный комплекс по сжижению газа вводят под Волгоградом

Предприятие будет выпускать 1500 кг сжиженного природного газа в час или 12600 тонн в год.фото: Администрация Волгоградской области--> Под Волгоградом готов к приему газа первый в Южном Федеральном округе малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа.