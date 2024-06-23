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Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ (8 попыток) и Евро (4)

Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ (8 попыток) и Евро (4)

Команда Стива Кларка, уступив Венгрии (0:1) в последнем туре группового этапа Евро-2024, финишировала в группе А на 4-м месте с одним очком.

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