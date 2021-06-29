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Как Россия у Америки Украину не купила

Как Россия у Америки Украину не купила

Каков один из главных страхов профессиональных политических проституток с Украины? Элита незалэжной нации, превратившая подаренную ей Москвой часть России в главную куртизанку планеты, очень боится, что ею попользуются, а потом обманут, не заплатив.

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Лариса Парфенова (Чиликина)
А на кой чёрт нам эта Украина? Опять кормить её?
иван головнев
Украина порождение СССР. СССР уже почил в бозе, а эти подзадержались. Русские территории со временем вернутся в Россию, остальное разберут европейцы.
Александр Симаков
Вы правы. С Украиной со временем надо будет поступить как с аварийным автомобилем - снять пригодные запчасти, а остальное в металлом. И ни о каком присоединении Украины к России целиком быть не может. Только отдельными областями, даже без статуса автономии. О западной Украине даже речи не может идти - в металлолом!
Виталий Винокуров
Гадить не будет.
mark kapustin

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