Турция отреагировала на события в Сирии

Турция не допустит, чтобы «террористическая структура» в Сирии стала государством. Так заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя происходящие в последние дни на северо-западе Сирии события, передает haqqin.
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