Матвиенко допустила начало переговоров по Украине в 2025 году

Политик считает, что отмена санкций против России могла бы стать «хорошим маркером» серьезных намерений ТрампаПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году, но Россия не будет готова обсуждать соглашения «непонятного статуса» и «однодневные полумеры».