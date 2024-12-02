Матвиенко допустила начало переговоров по Украине в 2025 году

Политик считает, что отмена санкций против России могла бы стать «хорошим маркером» серьезных намерений ТрампаПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году, но Россия не будет готова обсуждать соглашения «непонятного статуса» и «однодневные полумеры».
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