Экс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине AlexCoderЭкс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине AlexCoder До американцев долго “доходило” Наша страна старается вести максимально прозрачную внешнеполитическую линию и достаточно четко и однозначно заявляет о своих обеспокоенностях и намерениях.
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