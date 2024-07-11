Ультраправые в Европарламенте не смогли договориться и разругавшись, раскололись на три группы

Занявшая второе место на выборах в Европарламент в ФРГ ультраправая партия “Альтернатива для Германии” создаст свою группу в Европарламенте, она будет третьим по счету обьединением правых евроскептиков в ЕП.
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