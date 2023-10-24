Бывший агент АНБ признал, что хотел продать российской стороне секреты США

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьян Далк признал, что пытался передать секретную информацию якобы российскому агенту, который на самом деле был сотрудником ФБР под прикрытием.
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