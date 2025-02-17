Трейлер BLEACH Rebirth of Souls с Тией Харрибел За месяц до релиза файтинга BLEACH Rebirth of Sou...

Трейлер BLEACH Rebirth of Souls с Тией ХаррибелЗа месяц до релиза файтинга BLEACH Rebirth of Souls его разработчики из Tamsoft и Bandai Namco выпустили тридцатый по счету персональный трейлер и представили очередного бойцами.
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