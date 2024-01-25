Собянин: Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано

Историческое здание Биржи на Ильинке будет отреставрировано. Об этом по итогам состоявшегося ранее на этой неделе заседания Президиума столичного правительства сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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