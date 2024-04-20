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Украшением спортивного мероприятия стало выступление воспитанниц Натальи Носовой команды "София-Колибри" и танцевальной студии "Аквамарин" Чурилиной Татьяны Сергеевны.

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