Фиаско «Спартака» в Воронеже, серия «Зенита», промах Нобоа с пенальти и шедевр Ишкова: чем запомнился 13-й тур РПЛ

«Спартак» на залитом поле в Воронеже уступил «Факелу» и впервые с 2004 года потерпел четыре поражения подряд на выезде в чемпионате России, «Зенит» забил в 20-м матче кряду и сломил сопротивление «Ахмата».
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