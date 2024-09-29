Участие Швейцарии в формате «Друзей мира», созданном по инициативе Бразилии и Китая для урегулирования украинского конфликта, является странным с учетом отхода властей этой европейской страны от принципов нейтралитета.
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