Почему рак часто обнаруживают на поздних стадиях

Рак часто становится неожиданным диагнозом, который обнаруживают на поздних стадиях. Это связано не с ошибками или случайностями, а с комплексом факторов, включающих биологические характеристики опухоли, организацию медицинской помощи и поведение пациентов.
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