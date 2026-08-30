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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡ В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа до 8

⚡ В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

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