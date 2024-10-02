Глава Морской коллегии России напомнил о необходимости серийной постройки кораблей и судов

Необходимо обеспечить серийность строительства кораблей и судов, организовав процесс производства в строгом соответствии с конструкторской документацией, исключив бессистемное внесение изменений в проект в ходе его строительства.
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