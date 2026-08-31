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Андрей Дьяченко лично проконтролировал решение вопросов семьи участников СВО в Воронеже

Андрей Дьяченко лично проконтролировал решение вопросов семьи участников СВО в Воронеже

Председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко совершил рабочую поездку по обращению воронежской семьи, чьи близкие находятся в зоне проведения специальной военной операции.

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