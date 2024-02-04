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Politika: Зеленский хочет обвинить Залужного в крушении Ил-76 с бойцами ВСУ

Politika: Зеленский хочет обвинить Залужного в крушении Ил-76 с бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные хотят обвинить главнокомандующего армией страны Валерия Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области.

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