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stroimdom21

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  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Сейчас надо отправить избыток пиастров на СВО, а не ехать в Анталью! Александров Виктор Константинович Ян...Слоган «все включ...
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Слоган «все включено» — не единственный повод отправиться сейчас в Анталью Рассказываем почему

Слоган «все включено» — не единственный повод отправиться сейчас в Анталью Рассказываем почему

﻿﻿Анталия – одно из мест, куда можно без проблем прилететь и отдохнуть в это непростое время. Безвизовый въезд, доступные авиабилеты, наличие карт UnionPay, ближнемагистральный (3,5 часа) перелет – теперь вас окружают цветущие мимозы, древние руины, ароматные шашлыки и все, о чем вы мечтали все эти долгие месяцы море зима.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Ало, гараж! Сейчас надо отправить избыток пиастров на СВО, а не ехать в Анталью! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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4 час.

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