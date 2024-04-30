﻿﻿Анталия – одно из мест, куда можно без проблем прилететь и отдохнуть в это непростое время. Безвизовый въезд, доступные авиабилеты, наличие карт UnionPay, ближнемагистральный (3,5 часа) перелет – теперь вас окружают цветущие мимозы, древние руины, ароматные шашлыки и все, о чем вы мечтали все эти долгие месяцы море зима.