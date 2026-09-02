Изменения в Трудовом кодексе РФ с осени 2026 года: разбор новых правил для работников и работодателей

С 1 сентября 2026 года в силу вступил масштабный пакет поправок в Трудовой кодекс РФ. Изменения затрагивают порядок сверхурочной работы, расширяют гарантии для матерей с детьми до 3 лет, меняют правила заключения срочных договоров и вводят новые требования к охране труда.
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