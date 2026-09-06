«СВО дала новый импульс». В столице РФ прошёл Общемосковский крестный ход во главе с Патриархом Кириллом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня, 6 сентября, возглавил Общемосковский крестный ход, который впервые в новейшей истории России состоялся в 2025 году.
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