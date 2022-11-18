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Кучеров сделал дубль в матче с «Калгари». У него 9+16 в 17 играх

Кучеров сделал дубль в матче с «Калгари». У него 9+16 в 17 играх

Никита Кучеров сделал дубль в матче с «Калгари». Форвард «Тампы» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (4:1).

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