1,5 кг гашиша изъяли оперативники у троих жителей Якутска, работавших на теневой интернет-магазин

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское» при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали троих местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии гашиша.