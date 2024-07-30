1,5 кг гашиша изъяли оперативники у троих жителей Якутска, работавших на теневой интернет-магазин

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское» при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали троих местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии гашиша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии