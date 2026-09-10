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Пронедра

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Трамп умер. Кто и зачем "похоронил" американского президента

Трамп умер. Кто и зачем "похоронил" американского президента

В американском информационном пространстве вновь разгорелась история, которая уже стала почти привычной: социальные сети начали массово распространять сообщения о смерти президента США Дональда Трампа.

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