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В России проходит голосование за лучшего «Народного почтальона»

В России проходит голосование за лучшего «Народного почтальона»

В рамках Всероссийского конкурса «Земский почтальон», проводимого партийным проектом «Единой России» «Российское село» и Российским союзом сельской молодёжи при поддержке АО «Почта России», 12-го мая началось интернет-голосование и оно будет идти до 5-го июня На странице «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте» жители страны могут поддержать почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах численностью до 50 тысяч человек.

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