Бойкова и Козловский возглавили турнир в США с 70,39 балла.

Русские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место после короткой программы на турнире John Nicks Pairs International в США, набрав 70,39 балла.
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