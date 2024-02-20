В Иркутской области полицейские провели «Урок мужества» для учеников общеобразовательных учреждений

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции организовали и провели мероприятие, посвящённое подвигам сотрудников органов внутренних дел, в том числе принимавших участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа и в зоне проведения СВО.
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