«В случае конфликта с РФ мы продержимся считанные дни», – заявил министр обороны Британии

Похоже, что НАТО собралось сдаваться Путину. Потому что настроения там уже такие панические, что любо-дорого посмотреть! Недавно министр обороны Британии из нового кабинета сделал шокирующее заявление: в любом крупной конфликте Соединённое королевство сможет продержаться максимум несколько дней – речь даже не идёт о неделях или тем более месяцах.