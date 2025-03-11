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Тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова пропал в Африке

Ульяна и Виталий Лысцовы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uliana_lystsova В Африке пропал тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова.

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