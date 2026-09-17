В сети появилось новое фото Даши Жуковой

В сети появилось новое фото 45-летней Даши Жуковой, которая посетила показ Carolina Herrera. Снимок с экс-супругой Романа Абрамовича в компании дизайнера Дианы фон Фюрстенберг и её внучки Талиты опубликовал её друг, известный американский фэшн-журналист Дерек Бласберг.
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