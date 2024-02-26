«Оно теперь уже невероятное»: демо российского боевика Kiborg про киборга Васи...

«Оно теперь уже невероятное»: демо российского боевика Kiborg про киборга Василия получило в Steam крупное обновлениеДемоверсия научно-фантастического роглайк-боевика Kiborg («Киборг») от российской Sobaka Studio (Redeemer, REMEDIUM) получила уже второе контентное обновление за последние две недели.