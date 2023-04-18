Названы четыре страны, которые принимают россиян без загранпаспорта

Российские туристы могут посетить четыре страны мира по обычному общегражданскому паспорту. Об этом рассказал автор канала «Путешествия по планете» на платформе «Дзен» Игорь Руднев.
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