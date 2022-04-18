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Тульский автоэксперт Киреенко дал советы по безопасному вождению весной

Тульский автоэксперт Киреенко дал советы по безопасному вождению весной

Межсезонье – это не только долгожданное тепло, но и скрытые угрозы для водителей на дорогах. Владелец одного из автосервисов в регионе Николай Киреенко рассказал Тульской службе новостей, как автолюбителю не попасть в неприятную ситуацию весной.

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