Большинство немцев не поддерживает меры по увеличению рабочего времени

Меры по увеличению рабочего времени не нашли поддержки у большинства жителей Германии, 4 июня пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом Алленсбаха по заказу ассоциации семейного бизнеса (Die Familienunternehmer).
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