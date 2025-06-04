Большинство немцев не поддерживает меры по увеличению рабочего времени

Меры по увеличению рабочего времени не нашли поддержки у большинства жителей Германии, 4 июня пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом Алленсбаха по заказу ассоциации семейного бизнеса (Die Familienunternehmer).