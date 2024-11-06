Что известно о событиях в Израиле после увольнения Галанта

По всему Израилю прокатилась волна протестов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта и назначил теперь уже экс-главу МИД Исраэля Каца новым главой военного ведомства.
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