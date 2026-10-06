Снег пришел в начале октября: какие приметы предсказывают наступление зимы

Снег в начале октября 2026 года заметили сразу в нескольких регионах России. В ночь на 3 октября осадки выпали на севере Свердловской области, а также в Татарстане — в Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге, Кукморском и Сабинском районах и Богатых Сабах.