Россия сделает Армении новогодний «газовый» подарок

Москва начала применять в отношении официального Еревана политику «кнута и пряника», воздействуя как через политические рычаги в надежде удержать Армению от той бездны, куда скатилась Украина и другие русофобские государства, поверившие Западу, так и экономически.
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