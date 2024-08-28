Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заданию Киева

Следователи обвинили в помощи в подготовке теракта по заданию украинских кураторов бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее предполагаемого сообщника Александра Холодкова, сообщило 28 августа ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.