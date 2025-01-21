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День инженерных войск: история, традиции, интересные факты и мероприятия

День инженерных войск: история, традиции, интересные факты и мероприятия

Когда отмечают День инженерных войск?Официальной датой праздника стало 21 января. Выбор дня связан с историческим событием: именно в этот день в 1701 году по указу императора Петра I был основан первый в России учебный центр для подготовки военных инженеров.

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