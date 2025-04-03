Жиры: самый полный гайд

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Вот меня интересует: кто-нибудь из прочитавших и оценивших статью разобрался,что к чему???☹️
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18 час.
Светлана Рыбчинская
Как я вас понимаю-полный бред.Вот хотелось бы автора на сцену.
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18 час.
alik3456 Джексон
Так для того и написали ,чтоб ничего не разобрали. Это как доклад ед.рос. перед народом...
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16 час.
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