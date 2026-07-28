Конфликт в Иране ударил по срокам поставок автозапчастей из ОАЭ

Рост сроков доставки отражается не только на времени ожидания деталей, но и на себестоимости Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в беседе с "Известиями" прокомментировал влияние ближневосточного конфликта на сроки доставки автозапчастей из ОАЭ в Россию.