Дед Мороз к школьникам прибыл на пожарной машине

Вместе с огнеборцами Дед Мороз приехал поздравить первоклассников из посёлка Школьное. Таким оригинальным способом сотрудники пожарной охраны хотели поздравить детей с наступающим новым годом и рассказать им о правилах пожарной безопасности.
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