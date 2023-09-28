ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...А Хто перегородил Крымский канал, лишив крымчан привычной воды?  ПряМ неВдобно за украинца с русской фамилией. Уж ...Наводнение в Крым...
  • Сергей Дмитриев
    Во-во !  А собственно украину разместить на площадке б/у-Киевской губернии РИ, без права иметь свои ВС и представител...Зеленскому предло...
  • Сергей Дмитриев
    Не надо рассыпать бисер перед поросятами породы Зэ.  Напрашивается продолжение измыслов КОмик Ад-Зэ: Русский язык не ...Зеленский: русски...

Премьера в Новом Театре приобщит детей к языку высших ценностей

Премьера в Новом Театре приобщит детей к языку высших ценностей

Спектакль «Детский альбом Чайковского» покажут 1 октября.фото: newtheatre.ru--> Новый Театр начнёт октябрь с премьеры иммерсивного музыкального спектакля для всей семьи «Детский альбом Чайковского» на музыку прославленного композитора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх