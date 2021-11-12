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Мигранты пытались зайти без стука. Госдума развернула гостей

Мигранты пытались зайти без стука. Госдума развернула гостей

В Госдуме обсудили, прямо скажем, спорный проект закона о безлимитном завозе мигрантов в Россию. Зайти без стука гостям не удалось.

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Комментарии
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Анатолий Селиванов
значит 5-я колонна внутри нашей страны делает все, чтобы Продать Россию пиндосам, но почему спецы Этого Не видят.??  это ведь Развал нашей страны полным ходом идет (через мигрантов - возможно игиловцев, турков и многочисленных и отъевшихся диаспор, которые покупают и миграц. службы и другие органы)..  не зря байден недавно повторил - ...мы готовим развал внутри России......).
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1
3 час.
Vladimir Lenkov
Те, кто лоббирует бесконтрольный ввоз мигрантов - предатели интересов России. Почему спят внутренние органы?
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1
3 час.
amir amirov
сколько брюхатых теток из Средней Азии бродит по городам и весям России?  Вот будущая нагрузка на социальную инфраструктуру россиян
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2 час.

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