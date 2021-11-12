Мигранты пытались зайти без стука. Госдума развернула гостей

Анатолий Селиванов

значит 5-я колонна внутри нашей страны делает все, чтобы Продать Россию пиндосам, но почему спецы Этого Не видят.?? это ведь Развал нашей страны полным ходом идет (через мигрантов - возможно игиловцев, турков и многочисленных и отъевшихся диаспор, которые покупают и миграц. службы и другие органы).. не зря байден недавно повторил - ...мы готовим развал внутри России......).