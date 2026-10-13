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Новости Тамбова

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Товарооборот Большой осенней ярмарки превысил 11 миллионов рублей

Товарооборот Большой осенней ярмарки превысил 11 миллионов рублей

Подведены итоги Большой осенней ярмарки, которая прошла в Тамбове в минувшую субботу. Свою продукцию представили более 300 участников, а товарооборот превысил 11 миллионов рублей.

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