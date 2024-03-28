Любимые духи советских женщин, за которыми они были готовы часами стоять в очереди

Советская система и дефицит всех потребительских товаров не являлись препятствием для женщин. Они умудрялись быть красивыми и модными – самостоятельно шили наряды, доставали импортные вещи, обувь и, конечно же, духи.
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